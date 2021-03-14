Новое обновление Adobe Photoshop обеспечивает поддержку Apple M1 Silicon

Adobe выпустила обновление версии 22.3 для приложения Photoshop. Данное обновление обеспечивает встроенную поддержку чипа Apple M1 Silicon. Разработчик сообщает, что пользователи получат увеличение производительности в 1,5 раза. Помимо поддержки чипа Apple Silicon, обновление содержит исправление известных ошибок и некоторые улучшения.

Photoshop имеет незначительные отличия в функциях при работе в собственном режиме и в Rosetta. Adobe рекомендует запускать оба приложения в одном режиме, что означает, что вы запускаете их либо через Apple Silicon, либо через эмуляцию Rosetta. Разработчик работает над тем, что обеспечить поддержку своих приложения в Apple. Владельца Mac могут обновить приложение Photoshop с помощью приложения Creative Cloud.
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