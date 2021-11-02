Новое обновление Apple MacOS Monterey ломает старые устройства Mac

Apple недавно выпустила обновление macOS 12 Monterey для соответствующих устройств Mac, которое впервые было объявлено технологическим гигантом во время WWDC 2021 в июне. С тех пор компания настраивала систему на стадии бета-тестирования и, наконец, выпустила стабильную версию на прошлой неделе.

Однако даже после бета-тестирования новой операционной системы в течение нескольких месяцев у стабильной сборки macOS 12 Monterey есть проблема, поскольку она блокирует старые Mac. Есть ряд таких жалоб от пользователей в социальных сетях и онлайн-форумах, утверждающих, что они не могут даже включить устройство, что делает их бесполезными. Они говорят , что когда они пытаются обновить свой Mac устройство для MacOS Монтерей, устройство переходит полностью черный и не подает питание. Apple не впервые сталкивается с этой проблемой в более новой версии macOS, выпущенной для пользователей. В прошлом году, с выпуском macOS Big Sur, пользователи жаловались на аналогичные проблемы, которые блокировали старые модели MacBook Pro.
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