Новое обновление God of War для ПК добавляет новые функции и устраняет проблему с ползунком резкости DLSS

Выпущено обновление 1.0.5 для игры God of War на ПК, в котором добавлены новые функции для ПК-порта и устранена проблема с недавно представленным ползунком повышения резкости DLSS. В обновлении 1.0.4, вышедшем на прошлой неделе, был добавлен ползунок повышения резкости DLSS, который позволял игрокам настраивать уровень резкости, что, в свою очередь, устраняло некоторые проблемы, с которыми игроки сталкивались при использовании технологии рендеринга NVIDIA. Новый патч для популярного порта для ПК устраняет проблему, из-за которой функция не отключалась при установке ползунка на «0». Кроме того, это новое обновление содержит различные другие исправления и добавляет в игру в общей сложности 3 новые функции, включая новый режим точности мыши.

Внутриигровые глифы теперь будут правильно соответствовать типу контроллера, выбранному в Steam.

Установка ползунка DLSS Sharpening на 0 теперь корректно отключает DLSS Sharpening.

Взаимодействие между игрой и панелью задач теперь будет корректно работать в полноэкранном режиме без полей.

Звук в игре теперь должен отключаться, когда приложение находится в фоновом режиме.

TAA больше не вызывает размытия, когда масштаб рендеринга ниже 100%.

Полноэкранный режим без полей теперь не влияет на видимость в переключателе задач (Alt+Tab).

Теперь будут отображаться правильные элементы пользовательского интерфейса, если действие привязано к колесику мыши.

На яркость HDR больше не будут влиять настройки яркости SDR.

Исправления: