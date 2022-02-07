Новое обновление God of War для ПК добавляет новые функции и устраняет проблему с ползунком резкости DLSS

Выпущено обновление 1.0.5 для игры God of War на ПК, в котором добавлены новые функции для ПК-порта и устранена проблема с недавно представленным ползунком повышения резкости DLSS. В обновлении 1.0.4, вышедшем на прошлой неделе, был добавлен ползунок повышения резкости DLSS, который позволял игрокам настраивать уровень резкости, что, в свою очередь, устраняло некоторые проблемы, с которыми игроки сталкивались при использовании технологии рендеринга NVIDIA. Новый патч для популярного порта для ПК устраняет проблему, из-за которой функция не отключалась при установке ползунка на «0». Кроме того, это новое обновление содержит различные другие исправления и добавляет в игру в общей сложности 3 новые функции, включая новый режим точности мыши.

Исправления:
  • Внутриигровые глифы теперь будут правильно соответствовать типу контроллера, выбранному в Steam.
  • Установка ползунка DLSS Sharpening на 0 теперь корректно отключает DLSS Sharpening.
  • Взаимодействие между игрой и панелью задач теперь будет корректно работать в полноэкранном режиме без полей.
  • Звук в игре теперь должен отключаться, когда приложение находится в фоновом режиме.
  • TAA больше не вызывает размытия, когда масштаб рендеринга ниже 100%.
  • Полноэкранный режим без полей теперь не влияет на видимость в переключателе задач (Alt+Tab).
  • Теперь будут отображаться правильные элементы пользовательского интерфейса, если действие привязано к колесику мыши.
  • На яркость HDR больше не будут влиять настройки яркости SDR.
Комментарии и отзывы God of War
AetherSX2 - эмулятор PS2 для Android…
AetherSX2 - эмулятор PS2 для AndroidAetherSX2 - это новый эмулятор PS2 для Android, который в настоящее время проходит закрытое альфа-тестиро…
В Dark Souls 3 нашли серьёзный баг…
В Dark Souls 3 нашли серьёзный багВозможно, какое-то время вам не захочется играть в онлайн-игру Dark Souls — и дело не в том, что она неве…
Forza Horizon 5 показала лучший старт в истории Microsoft…
Forza Horizon 5 показала лучший старт в истории MicrosoftКоманды разработчиков игр Microsoft переживают замечательный год — глава игрового подразделения компании …
Deep Rock Galactic выйдет на PlayStation в начале 2022 года…
Deep Rock Galactic выйдет на PlayStation в начале 2022 годаGhost Ship Games подтвердил дату запуска шутера от первого лица Deep Rock Galactic на консоли PlayStation…
Uncharted 4 совсем скоро выйдет на PS5 и ПК…
Uncharted 4 совсем скоро выйдет на PS5 и ПКВам не придется долго ждать, чтобы сыграть (или переиграть) последние две игры Uncharted на вашей PlaySta…
Опубликованы системные требования Total War: Warhammer 3 для…
Опубликованы системные требования Total War: Warhammer 3 дляCreative Assembly опубликовала официальные системные требования Total War: Warhammer 3 для ПК. Игра выйде…
Forspoken - ролевая игра от создателей Final Fantasy XV…
Forspoken - ролевая игра от создателей Final Fantasy XVSquare Enix подтвердила, что новая ролевая игра For…
Electronic Arts и Lucasfilm Games анонсировали новые игры по…
Electronic Arts и Lucasfilm Games анонсировали новые игры поElectronic Arts и Lucasfilm Games объединяют усилия, чтобы и дальше предлагать совершенно новые игровые в…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor