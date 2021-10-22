Новое обновление Windows 11 устраняет проблемы с производительностью AMD Microsoft выпустила новое обновление для Windows 11, которое устраняет проблемы с производительностью AMD. Новая сборка ОС Windows 11 Build 22000.282 устраняет проблему кэширования L3, которая влияла на производительность приложений на компьютерах с процессорами AMD Ryzen после обновления до Windows 11. Microsoft выпустила новое обновление для Windows 11, которое устраняет проблемы с производительностью AMD. Новая сборка ОС Windows 11 Build 22000.282 устраняет проблему кэширования L3, которая влияла на производительность приложений на компьютерах с процессорами AMD Ryzen после обновления до Windows 11. Обновление Windows 11 22000.282 исправления и улучшения: Устранена проблема, возникающая при попытке переименовать файл в проводнике с помощью нового японского IME.

Устранена проблема, которая могла искажать звук, записываемый голосовыми помощниками.

Обновлена ​​проблема, из-за которой фон экрана блокировки иногда становится черным, если вы настроили слайд-шоу из изображений в качестве фона экрана блокировки.

Устранена проблема, из-за которой мыши и клавиатуры Bluetooth могут реагировать медленнее, чем ожидалось.

Улучшена оценка времени ожидания использования устройства после его перезагрузки.

Исправлена проблема, которая может помешать вам использовать функции записи Xbox Game Bar.

Устранена проблема, из-за которой некоторые приложения работают медленнее, чем обычно, после обновления до Windows 11 (исходный выпуск).

Обновлена ​​проблема, из-за которой экранный диктор и другие программы чтения с экрана в некоторых случаях не сообщают, когда открыто меню «Пуск».

Исправлена ​​ошибка, из-за которой окно поиска не отображалось на дополнительном мониторе.

Исправлена проблема, из-за которой вы не можете открыть несколько экземпляров приложения с помощью Shift и щелкнуть значок приложения на панели задач.

Обновлен визуальный дизайн и анимацию значка чата на панели задач.

Устранена проблема для небольшого числа пользователей, которая мешает работе меню «Пуск» и не позволяет видеть обновленную панель задач после обновления до Windows 11 (исходный выпуск). Обновление Windows 11 22000.282 исправления и улучшения: Автор - Bulat . Размещено: Вчера 21:23 . Продукт - Windows 11 Комментарии и отзывы Windows 11

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