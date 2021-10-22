Новое обновление Windows 11 устраняет проблемы с производительностью AMD

Microsoft выпустила новое обновление для Windows 11, которое устраняет проблемы с производительностью AMD. Новая сборка ОС Windows 11 Build 22000.282 устраняет проблему кэширования L3, которая влияла на производительность приложений на компьютерах с процессорами AMD Ryzen после обновления до Windows 11.
Обновление Windows 11 22000.282 исправления и улучшения:
- Устранена проблема, возникающая при попытке переименовать файл в проводнике с помощью нового японского IME.
- Устранена проблема, которая могла искажать звук, записываемый голосовыми помощниками.
- Обновлена проблема, из-за которой фон экрана блокировки иногда становится черным, если вы настроили слайд-шоу из изображений в качестве фона экрана блокировки.
- Устранена проблема, из-за которой мыши и клавиатуры Bluetooth могут реагировать медленнее, чем ожидалось.
- Улучшена оценка времени ожидания использования устройства после его перезагрузки.
- Исправлена проблема, которая может помешать вам использовать функции записи Xbox Game Bar.
- Устранена проблема, из-за которой некоторые приложения работают медленнее, чем обычно, после обновления до Windows 11 (исходный выпуск).
- Обновлена проблема, из-за которой экранный диктор и другие программы чтения с экрана в некоторых случаях не сообщают, когда открыто меню «Пуск».
- Исправлена ошибка, из-за которой окно поиска не отображалось на дополнительном мониторе.
- Исправлена проблема, из-за которой вы не можете открыть несколько экземпляров приложения с помощью Shift и щелкнуть значок приложения на панели задач.
- Обновлен визуальный дизайн и анимацию значка чата на панели задач.
- Устранена проблема для небольшого числа пользователей, которая мешает работе меню «Пуск» и не позволяет видеть обновленную панель задач после обновления до Windows 11 (исходный выпуск).