Новое обновление для Fortnite уменьшает общий размер файла игры на 70%

За последние несколько лет, размер файлов видеоигр вырос и некоторые игры требуют больше 100 Гб дискового пространства, например Call of Duty: Modern Warfare, занимает до 200 Гб. Разработчик игры Fortnite принял решение уменьшить общий размер файлов для игры на 70% для ПК-версии. Такое решение было принято для улучшения оптимизации. Обновление уменьшит размер файла игры более чем на 60 Гб.

По словам разработчиков, оптимизация дала свои плоды, увеличена производительность загрузки игры Fortnite, также было добавлено, что новые патчи будут выпускаться реже.
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