Новое обновление для Fortnite уменьшает общий размер файла игры на 70%

По словам разработчиков, оптимизация дала свои плоды, увеличена производительность загрузки игры Fortnite, также было добавлено, что новые патчи будут выпускаться реже.
За последние несколько лет, размер файлов видеоигр вырос и некоторые игры требуют больше 100 Гб дискового пространства, например Call of Duty: Modern Warfare, занимает до 200 Гб. Разработчик игры Fortnite принял решение уменьшить общий размер файлов для игры на 70% для ПК-версии. Такое решение было принято для улучшения оптимизации. Обновление уменьшит размер файла игры более чем на 60 Гб.