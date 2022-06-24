Новое обновление для Microsoft Windows 11 исправляет проблему с Bluetooth и Wi-Fi

Microsoft выпустила обновление для Windows 11, которое содержит большой список исправлений проблем. Одной из главных жалоб от пользователей были вылеты в играх. Microsoft объясняет, что игры переставали работать при использовании определенных технологий для воспроизведения звуковых эффектов. Кроме того, должны быть исправлены сбои при повторном подключении устройств Bluetooth и при использовании функции точки доступа Wi-Fi.

Обновление Windows 11 под номером KB5014668 доступно через Центр обновления Windows (Windows Update). Его необходимо установить вручную.