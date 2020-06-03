Новое обновление для Star Wars Battlefront 2 уже доступно

Новое обновление для Star Wars Battlefront 2 теперь доступно для игры на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Обновление от 28 мая изменяет характеристики Дарт Вейдера и Кайло Рена. Внесены улучшения по системе поиска команды. Исправлены ошибки в Imperial Rocket Trooper и Flametrooper First Order.

Уменьшен урон светового меча Дарта Вейдера со 150 до 130. Базовый урон способности Kylo Ren's Frenzy уменьшен с 125 до 115. В обновлении Star Wars Battlefront 2 от 28 мая также представлены различные исправления ошибок, улучшающие стабильность игры. ИИ солдаты-клоны теперь будут иметь броню второй фазы на штурмовом крейсере Республики.
Комментарии и отзывы Star Wars Battlefront 2
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