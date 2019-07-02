Новое открытие спутник на парусной тяге

Аппараты снабдят специальной аппаратурой для изучения Солнца в рентгеновском диапазоне. Следующей частью программы испытаний может стать отправка кубсата к Луне, где можно будет полноценно реализовать технологию солнечного паруса. По расчётам специалистов центра, время полёта устройства до спутника Земли с использованием разработанной технологии займет около двух лет при старте с геостационарной орбиты.По данным источника, спутник с раскрываемым в космосе парусом разработали инженеры «Молодежного космического центра» МГТУ имени Баумана. Аппарат под названием «Ярило» после выхода на орбиту будет раскручиваться с помощью системы маховиков и магнитных катушек — создаваемая этим движением центробежная сила расправит парус, который будет использоваться для корректировки движения сателлита. Первый запуск двух экземпляров новинки ожидается в декабре текущего года. Спутники протестируют на высоте 600 километров — из-за плотности атмосферы парус будет выполнять роль аэродинамического тормоза.Как сообщает издание «РИА Новости», к запуску готовятся спутники нового типа, предназначенные для наблюдения за активностью Солнца в рентгеновском диапазоне. Фишкой сателлитов станет необычная парусная конструкция многоразового использования.О стоимости новинки пока неизвестно.