Новую Skoda Octavia заметили на дорогах Чехии. Фото

2019-08-04, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Skoda Octavia; [85]
В сети появилась информация о том, что за первое полугодие этого года российские дилеры Skoda продали 39828 автомобилей. Это на 9,6% больше, чем за тот же временной промежуток в 2018 году. Главным хитом продаж вновь стал недорогой Rapid, который выбрали 16978 автолюбителей. Второе место заняла старая-добрая Skoda Octavia, которая разошлась в количестве 11499 машин. Это на 4% меньше, чем в прошлом году. Наконец в тройке самых продаваемых моделей оказался и внедорожник Kodiaq, который приобрели 10591 человек. Отметим, что это три в три раза больше прошлогодних показателей.

Возможно, в связи с успехами в первом полугодии Skoda Auto Россия решила продлить до 31 августа специальные условия на покупку её автомобилей. Например, тот же «Кодиак» можно будет купить с экономией до 206,5 тыс. рублей, флагман «Суперб» достанется с выгодой до 215 тыс. рублей, а более доступные Octavia или Rapid – 162,4 и 128,1 тысяч рублей соответственно.

Также до конца августа можно будет взять обычный кредит и кредит Simply Clever. На Superb действует ставка от 8,9%, а на Kodiaq – от 6,9%. Первоначальный взнос для этих автомобилей составляет от 15%, а вот для моделей "Рапид» и «Октавиа» ставка составляет всего от 3%, если первоначальный взнос составит минимум 50%. Наконец не стоит забывать и о программе Утилизации/Трейд-ин. Здесь можно говорить о выгоде до 130 тыс. рублей в зависимости от сдаваемой машины, а предложение, надо заметить, действует для всего моделей Skoda этого года выпуска.

Напомним, что недавно в сети появились фотографии новой Skoda Octavia в варианте лифтбек. Судя по снимкам, «Октавиа» сохранила некоторые узнаваемые черты. Длинный задний свес, массивная пятая дверь, линия бокового остекления и просторный багажный отсек – во всем узнаются черты предыдущих поколений. При этом, что в багажнике, что в салоне станет больше места, чем у нынешнего поколения.

Также источники замечают, что в случае с новой Octavia чешская марка отойдет от привычного четырехглазого внешнего вида – дизайн новинки будет выполнен в духе хэтчбека Skoda Scala. Зауженные блоки фар, большой щит решетки радиатора, а также интерьер с электромеханическим «ручником», проектором, адаптивным круиз-контролем и пр. Если верить источникам, стандартную моторную гамму может пополнить «мягкий» гибрид с 48-вольтовым стартер-генератором. По предварительным данным, новая Octavia увидит свет в третьем квартале 2019 года. Первым должен выйти универсал, а уже после него и лифтбек.


Комментарии и отзывы Skoda Octavia
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