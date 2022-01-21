Nubia представит VR-гарнитуру, игровой монитор, роутер и Red Magic 7 в 2022 году

Дочерняя компания ZTE, компания nubia, готовится к продуктивному 2022 году. На Weibo компания опубликовала тизер рассказав, что в этом году она планирует выпустить ряд устройств, в том числе собственную виртуальную гарнитуру, которая будет подключена к метавселенной Red Magic, маршрутизатор и игровой монитор.

Метавселенная стала модным словом в 2022 году — ее расплывчато описывают как виртуальную среду, которую разделяют настоящие люди, использующие виртуальные гарнитуры. Это становится популярным убежищем для тех кто хочет попробовать что то новое отойдя от традиционных игр.