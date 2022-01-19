Nuro представила автономный автомобиль третьего поколения

Компания Nuro анонсировала свое автономное транспортное средство третьего поколения, разработанное специально для доставки. Автономное транспортное средство было разработано с нуля. Чтобы не использовать водителя, автомобиль не имеет водительского сиденья или органов управления. Компания заявляет, что это улучшение по сравнению с предыдущим дизайном и его можно производить в больших масштабах.

Компания сосредоточилась на безопасности, спроектировав его так, чтобы он был на 20 процентов меньше по ширине, чем средний легковой автомобиль, чтобы пешеходам и велосипедистам было легче обгонять транспортное средство. Одной из самых интересных особенностей является внешняя подушка безопасности, которая разворачивается в передней части автомобиля, чтобы помочь защитить пешеходов в случае столкновения. Автомобиль предназначен для круглогодичной эксплуатации в любых климатических условиях. Еще одним важным усовершенствованием конструкции автомобиля третьего поколения является способность перевозить почти 500 фунтов груза. В грузовом отсеке есть модульные отсеки, которые могут нагревать или охлаждать продукты в диапазоне от 22 до 116 градусов по Фаренгейту. Кроме того, в автомобиле есть 27 кубических футов отсеков для хранения, в которых можно разместить до 24 сумок с продуктами. Его максимальная скорость составляет 45 миль в час, и автомобиль работает на электричестве.
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