Nuro представила новый беспилотник с внешней подушкой безопасности

Nuro не сообщила, когда будет готов этот новейший беспилотный автомобиль, но североамериканский филиал китайской BYD поможет производить агрегаты на заводе Nuro, который должен быть запущен в эксплуатацию в конце 2022 года. Kroger (инвестор Nuro) уже взял на себя обязательство к использованию этого новейшего оборудования в самое ближайшее время, так что стоит подождать новостей. Обновление может быть вполне необходимо. Дело в том, что у компании Nuro уже есть контракты и тесты с крупными брендами, такими как 7-Eleven, CVS, FedEx и Kroger, но он сталкивается с более жесткой конкуренцией со стороны Walmart, Uber и автопроизводителей, таких как Ford. Фирма рискует потерять бизнес, если потенциальные клиенты либо нуждаются в большей полезной нагрузке, либо беспокоятся об ответственности в случае столкновения.