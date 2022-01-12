Nuro представила новый беспилотник с внешней подушкой безопасности

У компании Nuro уже есть третья модель автомобиля для доставки продуктов без водителя, и эта модель ориентирована не только на перевозку товаров, но и на защиту других участников дорожного движения. Недавно представленная версия, называемая просто Nuro, включает в себя множество 360-градусных датчиков, включая камеры, LiDAR, радар и тепловые датчики, а также включает в себя гигантскую внешнюю подушку безопасности для защиты пешеходов. Мы по-прежнему не рискнули бы встать перед этой машиной (в конце концов, вы все равно упадете на землю), но это должно снизить вероятность серьезной травмы. Новый автомобиль также перевозит в два раза больше груза и предлагает как отсеки с регулируемой температурой, так и модульные вставки, помогающие перевозить более широкий ассортимент товаров.

Nuro не сообщила, когда будет готов этот новейший беспилотный автомобиль, но североамериканский филиал китайской BYD поможет производить агрегаты на заводе Nuro, который должен быть запущен в эксплуатацию в конце 2022 года. Kroger (инвестор Nuro) уже взял на себя обязательство к использованию этого новейшего оборудования в самое ближайшее время, так что стоит подождать новостей. Обновление может быть вполне необходимо. Дело в том, что у компании Nuro уже есть контракты и тесты с крупными брендами, такими как 7-Eleven, CVS, FedEx и Kroger, но он сталкивается с более жесткой конкуренцией со стороны Walmart, Uber и автопроизводителей, таких как Ford. Фирма рискует потерять бизнес, если потенциальные клиенты либо нуждаются в большей полезной нагрузке, либо беспокоятся об ответственности в случае столкновения.