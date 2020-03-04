Nvidia GTC 2020 пройдет в онлайне-режиме

Nvidia GTC 2020 должен был пройти с 22 по 26 марта в Сан-Хосе. Но как и многие мероприятия которые должны состоятся в этом году, Nvidia боится о растущей угрозе гриппа коронавирус. Facebook также запланировала онлайн-трансляцию своего мероприятия F8. Генеральный директор компании Дженсен Хуан будет проводить онлайн-трансляцию.

Дженсен Хуан и другие представители компании выступят с докладом, представит новые разработки компании, планы на будущее, новые продукты. Презентация будет публиковаться в Интернет, это дает возможность в живую общаться с зрителями и отвечать на их вопросы. Эта вся информация которая доступна на данный момент.