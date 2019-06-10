Nvidia опубликовала системные требования Quake 2 RTX

Компания Nvidia выложила в Steam системные требования Quake 2 RTX — фанатской модификации, которая добавляет в классическую игру технологию трассировки лучей в реальном времени.

Для комфортной игры в Quake 2 RTX вам понадобится: Операционная система: Windows 7 64-битная версия Процессор: Intel i3-3220 или аналогичный от AMD Оперативная память: 8 ГБ Видеокарта: Nvidia RTX 2060 или лучше Свободное место на жёстком диске: 2 ГБ

Напомним, что Quake 2 RTX сделан на основе модификации Q2VKPT. Разработчики Nvidia не только добавили продвинутое освещение, но и переработали множество текстур, моделей и анимаций. Также в игру была добавлена поддержка широкоформатных дисплеев, цикл смены времени суток и прочие погодные эффекты. Все владельцы оригинальной копии Quake 2 смогут опробовать мод в мульти плеере.

Релиз Quake 2 RTX в Steam намечен на 6 июня 2019 года. Игрокам будет доступна бесплатная версия с первыми тремя уровнями.