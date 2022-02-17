Nvidia сообщила о сотрудничестве с Jaguar Land Rover

Nvidia сообщила о сотрудничестве с Jaguar Land Rover для разработки нового процессора с искусственным интеллектом для автомобилей Jaguar и Land Rover, которые будут запущены в 2025 году. Компании не раскрыли финансовые условия своего многолетнего соглашения. Сотрудничество является важной вехой для Nvidia по расширению своего присутствия в автомобильной промышленности, опираясь на свою базу в играх, искусственном интеллекте и мощных чипах и программном обеспечении, используемом в серверах. Для Jaguar Land Rover партнерство с Nvidia дает хорошо финансируемого союзника, поскольку он пытается догнать Tesla и других конкурентов в сфере роскошных автомобилей в гонке вооружений цифровых технологий.

Компании заявили, что в сотрудничестве с инженерами Nvidia Jaguar Land Rover планирует разрабатывать автомобили, способные самостоятельно управлять автомобилем при определенных условиях, автономно парковаться и предоставлять водителям больше информации и программных функций. Новые Jaguar можно будет модернизировать, как автомобили Tesla. Автопроизводитель заявил, что будет использовать технологию Nvidia для моделирования, используемого для обучения автономных транспортных средств.