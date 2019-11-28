Nvidia внедряет технологию переменной частоты

Компания объявила, что будет использовать мониторы с поддержкой G-sync для использования переменной частоты обновления через HDMI порт, что позволит использовать технологию с видеокартами AMD на мониторах G-sync.

Видеокарты Nvidia будут поддерживать технологию VESA VRR (переменная частота обновления), добавив множество дисплеев, совместимых с G-Sync, которые изначально были совместимы только с AMD FreeSync. Эта технология будет доступна только новых мониторам.

На дисплеях G-Sync добавлена ​​поддержка VRR через HDMI, а это означает, что пользователи видеокарт AMD смогут использовать переменную частоту обновления на мониторах Nvidia G-Sync. Пользователи смогут не только использовать переменную частоту обновления, но и смогут использовать мониторы с будущими игровыми приставками с HDMI VRR.