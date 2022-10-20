ONYX BOOX представила читалку Livingstone 2

Сегодня компания МакЦентр, которая является эксклюзивным дистрибьютором компании ONYX International, официально представила ридер ONYX BOOX Livingstone 2. Сразу стоит отметить, что производитель решил предоставить потенциальным покупателям устройство в самом популярном на рынке форм-факторе шести дюймов, так что пользоваться устройством безумно удобно, вы можете носить его в одной руке и с комфортом заниматься чтением любой литературы. Более того, компания решила, что устройство нужно сделать более мощным, так что под капотом новой читалки расположен процессор Qualcomm и больше оперативной памяти. Соответственно, теперь пользователь точно может не переживать о тормозах, проблемах с загрузкой контента и всем в таком духе.

Из интересных особенностей стоит отметить поставку ридера на операционной системе Android 11, поверх которой добавлена фирменная оболочка ридера. Стоит сказать, что не все современные смартфоны получили операционную систему Android 11, а читалка — получила. Благодаря этому пользователь получает доступ к массе различных функций, плюс экран здесь крайне качественный с немерцающей подсветкой, которая бережёт ваше зрение. Очень достойное решение для тех пользователей, которые хотят получить качественный продукт и потом годами читать художественную и не только литературу. Да и природа скажет вам спасибо за то, что вместо бумажной книги вы отдали предпочтение цифровому контенту, не наносящего вреда окружающей среде.