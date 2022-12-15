ONYX BOOX представила читалку Note 4

Сегодня компания МакЦентр, которая выступает эксклюзивным дистрибьютором продукции компании ONYX International Inc в России, официально сообщила о релизе новой модели — ONYX BOOX Note 4. Это достаточно стильная электронная читалка с диагональю дисплея 10,3 дюйма с экраном E Ink Mobius Carta, который может похвастаться подсветкой и сенсорным управлением. Кроме того, устройство получило производительный процессор на 8 ядер, 4 ГБ оперативной памяти, операционную систему Android 11 и множество других технических апгрейдов. Это просто идеальное решение для чтения художественной или технической литературы, работы с различной документацией, изучением журналов и не только — производительности хватит буквально на всё.

Стоит отметить один очень важный момент — пользователь благодаря операционной системе Android 11 имеет возможность устанавливать различные приложения из Google Play, так что можно спокойно загружать различный софт для удобного чтения различных форматов, работать с документацией, изучать веб-страницы и многое другое. Во многом это почти полноценный планшет, только с дисплеем, который менее пагубно влияет на зрение пользователя. Так что если вам действительно нужна современная читалка, которая справится с любыми поставленными задачами, то стоит обязательно присмотреться к этой новинке — производитель создал просто шикарный продукт. Те, кто много читает с цифровых носителей, будут в полном восторге от этого гаджета.
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