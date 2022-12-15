ONYX BOOX представила читалку Note 4

Стоит отметить один очень важный момент — пользователь благодаря операционной системе Android 11 имеет возможность устанавливать различные приложения из Google Play, так что можно спокойно загружать различный софт для удобного чтения различных форматов, работать с документацией, изучать веб-страницы и многое другое. Во многом это почти полноценный планшет, только с дисплеем, который менее пагубно влияет на зрение пользователя. Так что если вам действительно нужна современная читалка, которая справится с любыми поставленными задачами, то стоит обязательно присмотреться к этой новинке — производитель создал просто шикарный продукт. Те, кто много читает с цифровых носителей, будут в полном восторге от этого гаджета.