ONYX BOOX представила цветной ридер Faraday

Сегодня, 14 мая, компания МакЦентр, дистрибьютор техники компании ONYX International Inc, официально сообщила о релизе нового устройства под названием ONYX BOOX Faraday, которое может похвастаться цветным дисплеем. Да, на рынке планшетов это абсолютная норма, но в сегменте ридеров не так уж много гаджетов с цветным дисплеем, особенно качественных гаджетов. Данная модель может похвастаться 7,8-дюймовым дисплеем E Ink Kaleido 3, который поддерживает сенсорное управление, имеет специальную подсветку и идеально подходит для чтения различного рода контента. Кроме того, само устройство работает на базе операционной системы Android 11, которая отлично справляется с поставленными задачами и предоставляет возможность устанавливать дополнительные приложения.

Также новый ридер поддерживает беспроводное подключение по Bluetooth и Wi-Fi, что открывает дверь в мир самого различного контента. И на самом деле это очень интересное решение для тех, кто много читает не просто художественную литературу, но и комиксы, например, либо же техническую литературу с большим количеством цветных иллюстраций. Безусловно, даже за пределами чтения у этого гаджета есть масса преимуществ, но стоит понимать, что в первую очередь ридеры всё же покупают для поглощения текстового контента. И новинка с этой задачей справляется прекрасно — производитель явно постарался как над дисплеем, так и над производительным железом. В итоге получился отличный гаджет за свои деньги.