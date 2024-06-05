ONYX BOOX представила ридер Raphael с цветным дисплеем

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, официально представила новый ридер под названием Raphael — это первая 7-дюймовая модель данного бренда с цветным дисплеем. Да, инженеры компании оснастили устройство большим и ярким дисплеем E Ink Kaleido 3, который способен отображать до 4096 цветов, плюс за счёт повышения диагонали дисплея пользователь получает на 30% больше информации в сравнении со стандартными 6-дюймовыми решениями. Кроме того, здесь используется подсветка MOON Light 2, которая умеет регулировать цветовую температуру в зависимости от сценария использования гаджета, а также может похвастаться полным отсутствием мерцания дисплея.

Это может показаться мелочью, но на самом деле стоит понимать, что ридер покупают в первую очередь для того, чтобы с него читать и делать это на постоянной основе, а экран, который не мерцает в данном случае является очень важным моментом. Также новинка получила встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi, 32 ГБ встроенной памяти и 2 ГБ оперативной памяти, 4-ядерный процессор и операционную систему Android 11. Это значит, что вы при желании можете загружать сторонние приложения, загружать в память устройства различные данные и многое другое. Более того, устройство оборудовано функцией по преобразованию текста в речь, так что любой текстовый контент можно потреблять в формате аудиокниги. Это огромное преимущество, которое стоит использовать на постоянной основе.