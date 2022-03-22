OPPO представляет живые обои с 3D-трассировкой лучей для Find X5 Pro

В прошлом году OPPO продемонстрировала трассировку лучей на своих телефонах. Но, если не считать нескольких демонстраций, доступных в Play Store для тестирования техники рендеринга, трассировка лучей практически не использовалась — по крайней мере, до сих пор. Вчера на конференции разработчиков игр 2022 (GDC) компания OPPO представила первое в отрасли приложение для трассировки лучей для смартфонов в виде «3D-обоев ColorOS Ray Tracing». Посетители мероприятия смогли оценить обои на OPPO Find X5 Pro Dimensity Edition.

Трассировка лучей — это технология рендеринга графики, которая имитирует поведение света, как в реальном мире, что позволяет создавать более яркие и реалистичные виртуальные объекты. OPPO впервые начала разрабатывать собственную технологию для трассировки лучей в начале 2018 года. Для живых 3D-обоев бренд использовал гибридную архитектуру и выделенные аппаратные ядра на Find X5 Pro, эффективно используя сверхмощный чип Dimensity 9000.

OPPO заявляет, что обои с 3D-трассировкой лучей послужат отправной точкой для использования технологии для изучения будущих приложений.