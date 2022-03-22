OPPO представляет живые обои с 3D-трассировкой лучей для Find X5 Pro

Трассировка лучей — это технология рендеринга графики, которая имитирует поведение света, как в реальном мире, что позволяет создавать более яркие и реалистичные виртуальные объекты. OPPO впервые начала разрабатывать собственную технологию для трассировки лучей в начале 2018 года. Для живых 3D-обоев бренд использовал гибридную архитектуру и выделенные аппаратные ядра на Find X5 Pro, эффективно используя сверхмощный чип Dimensity 9000.
OPPO заявляет, что обои с 3D-трассировкой лучей послужат отправной точкой для использования технологии для изучения будущих приложений.