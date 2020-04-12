OPPO запускает стабильную версию ColorOS 7

Компания OPPO выпустила стабильную версию операционной системы ColorOS 7. Свежая прошивка включает общесистемную темную тему, новый интерфейс и систему навигации на базе жестов. Кроме того, есть некоторые улучшения в безопасности и новые функции для приложения стоковой камеры.

Свежее обновление также содержит некоторые улучшения основных функций: портретный режим 2.0, улучшенный ночной режим и супер-устойчивый режим для записи видео. Патч в первую очередь будет распространяться на китайские устройства, а затем, если не будет ошибок, Oppo начнет распространение прошивки и на глобальные устройства.