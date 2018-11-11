ORAL-B Vitality стала доступна со скидкой на TMALL AliExpress

2018-11-11, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ORAL-B Vitality; [112]
Новый год еще нескоро, а порадовать себя и своих близких подарками уже не терпится? Тогда бегом на AliExpress!
Миллионы людей уже оценили эффективность и удобство электрических зубных щеток Oral-B. Их качество и безопасность доказаны многочисленными исследованиями, на сегодняшний день это самое изученное средство для гигиены полости рта и выбор стоматологов по всему миру . Электрическая щетка – функциональный и действительно полезный подарок, который придется по душе всем близким. Не упусти момент! Oral-B на Aliexpress - http://ali.ski/y3qYe

Только 11 ноября в магазине Tmall электрические щетки Oral-B с беспрецедентными скидками! Цена на самую доступную электрическую щетку, работающую от аккумулятора, станет еще демократичнее: Vitality 3D White можно будет приобрести всего за 999 рублей! Приятным бонусом к электрической щетке станет зубная нить Oral-B Essential Floss, которая входит в лимитированный комплект данной модели Vitality, – безупречная чистота межзубных промежутков и полости рта гарантированы.
Для более эффективной чистки эксперты Oral-B разработали уникальную 3D-технологию, которая объединяет в себе пульсирующие и возвратно-вращательные движения насадки электрической щетки, что позволяет наилучшим образом разрыхлять и удалять налет с зубов. Познакомиться с технологией можно, приобретая одну из моделей линейки электрических щеток Oral-B PRO: Oral-B PRO 400, 570, 500, 4900, 8900. В рамках акции щетки можно будет приобрести со скидками до 50%.
А для детей и подростков (6+) успейте приобрести новинку от Oral-B – яркую, эффективную и абсолютно безопасную электрическую щетку Oral-B Junior всего за 3 299,00 руб. Встроенный в модель двухминутный таймер облегчит привыкание детей к рекомендованному стоматологами режиму ухода за полостью рта. Насадка этой щетки имеет два вида щетинок: мягкие, очень тонкие щетинки нежно воздействуют на десны ребенка, в то время как обычные эффективно борются с зубным налетом и делают данную модель в полной мере надежным и безопасным девайсом.
Все модели уже доступны для предзаказа на Tmall - http://ali.ski/y3qYe

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