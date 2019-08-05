ОС Hongmeng от Huawei представят ​​на этой неделе

Как сообщается, компания Huawei представит Hongmeng OS на конференции разработчиков, которая начнется 9 августа в Китае. Руководители Huawei заявили, что программное обеспечение в первую очередь предназначено для устройств IoT, хотя сначала придет к смарт-телевизорам Honor. ОС Hongmeng построена вокруг микроядра, поэтому она «лучше приспосабливается к искусственному интеллекту и может работать на нескольких платформах».

Утверждается, что смартфон с операционной системой Hongmeng OS уже находится в процессе тестирования. Первое устройство может дебютировать вместе с флагманом Huawei Mate 30 Pro позднее в этом году, а дата его выпуска назначена на четвертый квартал. Тем не менее, ожидается, что телефон будет ориентирован на сегмент от начального до среднего уровня, при этом цена будет установлена ​​на уровне около $ 288.