Ошибки iOS 15: удаление фотографий, зависание почтового приложения и многое другое

Сообщается, что iOS 15 - последнее программное обеспечение от Apple, выпущенное на прошлой неделе, содержит ряд ошибок. Среди проблем несколько пользователей сообщили, что после обновления до новой версии iOS фотографии, которые они загружают из приложения «Сообщения», удаляются, как только они удаляют поток, в котором они находятся. Другие пользователи жаловались, что обновление iOS 15 приводит к тому, что в приложении камеры по умолчанию иногда появляется нефункциональный видоискатель. Также есть жалобы на проблемы с пробуждением iPhone и зависание почтового приложения по умолчанию. Кроме того, вместе с выпуском iOS 15 в Siri были удалены функции, которые помогали людям с ослабленным зрением. Эти функции также больше не работают в предыдущих версиях iOS. Кажется, что удаление происходит после выполнения резервного копирования iCloud , что в большинстве случаев происходит автоматически.

Apple пока не признала наличие проблемы. Некоторые пользователи указали, что она сохраняется в iOS 15.1 beta 2. Это говорит о том, что ошибка еще не исправлена.

Степень проблемы может быть достаточно большой, поскольку функция резервного копирования iCloud включена по умолчанию большинством пользователей Apple. Итак, на данный момент единственное решение для сохранения фотографий, загруженных из приложения «Сообщения», - это не удалять потоки, откуда они пришли изначально.

Некоторые пользователи iOS 15, особенно использующие модели iPhone 13, также несколько дней назад сообщили, что не могут получить доступ к функции разблокировки с помощью Apple Apple Watch . Apple признала проблему и пообещала исправить ее.