OWC Mercury Pro U.2 Dual Thunderbolt настольное решение для хранения данных

OWC представила свое новое решение для настольных систем хранения данных с двумя отсеками Thunderbolt в виде OWC Mercury Pro U.2 Dual. OWC сделали новую систему хранения доступной с несколькими емкостями, а также с пустой оболочкой, позволяющей добавлять свои собственные накопители. Стоимость базового хранилища начинается от 300 долларов, а версии на 2, 4, 8 и 16 ТБ доступны по цене от 549 долларов.

OWC Mercury Pro U.2 Dual предлагает до 16 ТБ хранилища для творческих профессионалов, пользователей малого или домашнего офиса, студентов и семей для сохранения доступа, резервного копирования и редактирования рабочих и личных файлов. Он использует полную пропускную способность Thunderbolt 2800 МБ/с для работы почти в 6 раз быстрее, чем ваш типичный SSD. В отсеках для двух дисков размещаются два твердотельных накопителя NVMe U.2 для упрощенного и простого в управлении хранилища RAID. Сверхпростая конструкция делает OWC Mercury Pro U.2 Dual наиболее удобным в использовании приводом. Просто подключите прилагаемый кабель Thunderbolt к своему компьютеру или стыковочному устройству OWC и начните сохранять, редактировать и публиковать на высокой скорости.

Комментарии и отзывы OWC Mercury Pro U.2 Dual Thunderbolt
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