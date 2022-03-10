OWC представил инновационные устройства для хранения и подключения

OWC, ведущая технологическая компания, объявила о выпуске инновационных продуктов для хранения и подключения нового iPad Air. OWC поддерживает возможности рабочих процессов, начиная от внешнего портативного хранилища данных и заканчивая обширным хранилищем.

OWC Envoy Pro SX — это сверхбыстрый сверхпрочный портативный твердотельный накопитель для хранения и резервного копирования в соответствии с производственными потребностями рабочего процесса в области аудио, дизайна и фотографии. Он обеспечивает впечатляющую скорость до 2847 МБ/с с современными и будущими компьютерами Mac, оснащенными Thunderbolt и USB4, и в то же время является водонепроницаемым. Доступны следующие емкости: 240 ГБ, 480 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

OWC ministack STX - благодаря универсальному отсеку SATA для жестких дисков/твердотельных накопителей и слоту для твердотельных накопителей NVMe M.2 PCIe вы можете увеличить объем хранилища Mac Studios до гигантских размеров. Три порта Thunderbolt (USB-C) позволяют подключаться к миллионам дисков Thunderbolt, USB и будущих USB4, дисплеям, микшерам аудио/видео, камерам и планшетам, а также настольным аксессуарам, таким как клавиатура, устройство чтения карт памяти или мыши. Доступны варианты емкости от 2 ТБ до 18 ТБ.

OWC ThunderBay 4 разработан с учетом производительности и разработан для использования возможностей Thunderbolt. ThunderBay 4 — невероятно гибкий внешний накопитель с пропускной способностью для поддержки многопотокового сжатого видео 4K и других операций, требующих интенсивной полосы пропускания. Он легко настраивается в соответствии с вашими потребностями в производительности, поэтому вы можете использовать каждый диск независимо или в конфигурации RAID по вашему выбору для оптимального баланса производительности. Доступны емкости от 4 ТБ до 72 ТБ.

OWC ThunderBay Flex 8 — это революционное устройство для рабочих процессов, предназначенное для профессионалов в области цифровых изображений, визуальных эффектов, видеопроизводства и видеомонтажа от ведущего мирового производителя аксессуаров Thunderbolt. ThunderBay Flex 8 предлагает восемь отсеков для дисков, которые поддерживают сочетание дисков SATA/SAS и U.2/M.2 NVMe. Есть два кард-ридера на передней панели. Имеется слот расширения PCIe для добавления захвата аудио / видео, сети, хранилища SSD, аппаратной карты RAID или карты ввода-вывода. Доступны емкости от 32 ТБ до 144 ТБ.