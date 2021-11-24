OWC представляет портативное решение для хранения данных Mercury Elite Pro mini USB-C

OWC, ведущая технологическая компания для Mac и ПК с нулевым уровнем выбросов, а также поставщик памяти, внешних накопителей, твердотельных накопителей, док-станций для Mac и ПК анонсировала сегодня OWC Mercury Elite Pro mini. OWC Mercury Elite Pro mini - это мощный инструмент, который дает творческим профессионалам, пользователям малых и домашних офисов, студентам и семьям скорость и универсальные возможности подключения интерфейса USB-C 10 Гбит/с и до 4 ТБ емкости хранения. Прилагаемый кабель USB-C с привязанным адаптером USB-A позволяет подключаться практически ко всему и в любом месте. Подключите OWC Mercury Elite Pro mini к старым и современным Mac и ПК, а также устройствам iOS, Android и Chrome OS.

OWC Mercury Elite Pro mini - это не только работа и развлечения. Помимо сохранения и резервного копирования компьютерных данных или работы в качестве привода рабочей лошадки на съемочной площадке или в наборе для редактирования, его можно использовать для просмотра видео, прослушивания музыки и просмотра изображений через игровую консоль или напрямую подключенную к вашему Smart TV.
Комментарии и отзывы Mercury Elite Pro mini USB-C
Игровой мини-ПК HaxMini Intel i7 Dual GPU…
Игровой мини-ПК HaxMini Intel i7 Dual GPUHaxMini - это новый мини-игровой ПК, оснащенный мощным четырехъядерным 8-поточным процессором Intel, обес…
Темный режим на Windows 11…
Темный режим на Windows 11Windows 11 начнет развертывать свои масштабы для всех уже 5 октября. Он будет доступен в виде бесплатного…
Домашнее облачное хранилище Cubbit предлагает удаленный дост…
Домашнее облачное хранилище Cubbit предлагает удаленный достCubbit - персональное домашнее облачное хранилище, которое подключено локально к вашей домашней сети и об…
Новый мини-ПК Raspberry Pi Zero 2 W…
Новый мини-ПК Raspberry Pi Zero 2 WЭбен Аптон и Raspberry Pi объявили о запуске нового мини - ПК Raspberry Pi Нулевой. Он оснащен четырехъяд…
Apple выпускает общедоступную бета-версию iOS 15.2 и iPadOS …
Apple выпускает общедоступную бета-версию iOS 15.2 и iPadOS Apple выпустила публичную бета-версию iOS 15.2 для iPhone и iPadOS 15.2 Public Beta 2 для iPad, программн…
MSI представляет игровой настольный компьютер Intel Core 12-…
MSI представляет игровой настольный компьютер Intel Core 12-Для тех, кто не знаком с создателями ПК DIY, MSI также предлагает готовые системы. Линейка настольных ком…
Плата Xilinx Alveo U55C, созданная для рабочих нагрузок высо…
Плата Xilinx Alveo U55C, созданная для рабочих нагрузок высоЕсли вы ищете мощную карту ускорителя, вас может заинтересовать новый Xilinx Alveo U55C, специально созда…
Apple iPhone 14 получит стандарт Wi-Fi 6E в 2022 году…
Apple iPhone 14 получит стандарт Wi-Fi 6E в 2022 годуВ последнем отчете известного аналитика Apple Минг-Чи Куо описывается использование Wi-Fi 6E в серии Appl…
Обзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизораОбзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизора
Идей подарков на Новый год. Медиаплеер SBER SberBoxИдей подарков на Новый год. Медиаплеер SBER SberBox
Лучшие Android приставки. Xiaomi Mi Box SЛучшие Android приставки. Xiaomi Mi Box S
Обзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПКОбзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПК
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor