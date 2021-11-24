OWC представляет портативное решение для хранения данных Mercury Elite Pro mini USB-C

OWC, ведущая технологическая компания для Mac и ПК с нулевым уровнем выбросов, а также поставщик памяти, внешних накопителей, твердотельных накопителей, док-станций для Mac и ПК анонсировала сегодня OWC Mercury Elite Pro mini. OWC Mercury Elite Pro mini - это мощный инструмент, который дает творческим профессионалам, пользователям малых и домашних офисов, студентам и семьям скорость и универсальные возможности подключения интерфейса USB-C 10 Гбит/с и до 4 ТБ емкости хранения. Прилагаемый кабель USB-C с привязанным адаптером USB-A позволяет подключаться практически ко всему и в любом месте. Подключите OWC Mercury Elite Pro mini к старым и современным Mac и ПК, а также устройствам iOS, Android и Chrome OS.

OWC Mercury Elite Pro mini - это не только работа и развлечения. Помимо сохранения и резервного копирования компьютерных данных или работы в качестве привода рабочей лошадки на съемочной площадке или в наборе для редактирования, его можно использовать для просмотра видео, прослушивания музыки и просмотра изображений через игровую консоль или напрямую подключенную к вашему Smart TV.