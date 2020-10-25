Объектив 7Artisans 18mm f/6.3 оценен в $100

Профильное издание Photo Rumors начало принимать предварительные заказы на объектив 7Artisans 18mm f/6.3, который можно спутать с крышкой от байонета. Новинка, предназначенная для беззеркальных камер формата APS-C с креплениями Sony E, Fuji X, Canon EOS M и MFT, характеризуется фокусным расстоянием 18 мм (27 мм в 35-мм эквиваленте), углом поля зрения 74°, диафрагмой f/6,3, оптической схемой из шести элементов в четырех группах, минимальным расстоянием для фокусировки 13 см и массой в 49 граммов. Цена объектива составляет 99 долларов. С примерами фотографий, сделанных на эту линзу, можно ознакомиться на Flickr.