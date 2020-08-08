Объектив 7Artisans 35mm f/1.2 Mark II показали на фото

Сетевые источники сообщили о том, что компания 7Artisans готовит к выходу второе поколение популярного объектива с фокусным расстоянием 35 мм и диафрагмой f/1,2, который предназначен для кропнутых беззеркальных камер. Напомним, что оригинал вышел в 2017 году для камер с байонетами Sony E, Canon EOS-M, Fujifilm X и Micro Four Thirds. Он характеризуется оптической схемой из шести элементов в пяти группах, ручной фокусировкой и ценой в 190 долларов. Что до 7Artisans 35mm f/1.2 Mark II, то он должен выйти для беззеркальных камер формата APS-C от производителей Fujifilm, Sony, Canon и Nikon. По крайней мере, на это намекают представленные изображения.