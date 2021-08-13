Объектив 7Artisans 50mm F/0.95 представлен официально

Компания 7Artisans пополнила ассортимент объективов моделью 7Artisans 50mm F/0.95 для беззеркальных камер с баойнетом Canon EOS-M, Fujifilm X, Nikon Z, Sony E и Micro Four Thirds. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, плавным управлением диафрагмой, фокусным расстоянием 50 мм, углом обзора 31.8°, диапазоном диафрагмы F/0.95–F/16, оптической конструкцией из 7 элементов в 5 группах, включая 1 асферический элемент, 1 элемент с аномальной дисперсией и 8 элементов с высоким преломлением, 13-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 45 см, резьбой для светофильтра 62 мм, длиной 67.5 мм, массой 416 граммов и металлическим корпусом. Цена объектива составляет 236 долларов