Объектив 7Artisans 55mm f/1.4 II оценен в $130 Компания 7Artisans пополнила ассортимент объективов моделью 55mm f/1.4 II, который предназначен для кропнутых камер формата APS-C (Canon EOS-M, Fujifilm X, Nikon Z и Sony E) и системы Micro Four Thirds. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, бесшумным кольцом управления диафрагмы, углом поля зрения 29,5°, диафрагмой от f/1,4 до f/16, оптической схемой из 6 элементов в 5 группах, минимальной дистанцией для фокусировки 42 см, 9-лепестковой диафрагмой, резьбой под светофильтр 52 мм, длиной 65 мм, диаметром 60 мм и массой 358 граммов. Цена 7Artisans 55mm f/1.4 II составляет 130 долларов. Компания 7Artisans пополнила ассортимент объективов моделью 55mm f/1.4 II, который предназначен для кропнутых камер формата APS-C (Canon EOS-M, Fujifilm X, Nikon Z и Sony E) и системы Micro Four Thirds. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, бесшумным кольцом управления диафрагмы, углом поля зрения 29,5°, диафрагмой от f/1,4 до f/16, оптической схемой из 6 элементов в 5 группах, минимальной дистанцией для фокусировки 42 см, 9-лепестковой диафрагмой, резьбой под светофильтр 52 мм, длиной 65 мм, диаметром 60 мм и массой 358 граммов. Цена 7Artisans 55mm f/1.4 II составляет 130 долларов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: 2021-05-24 . Продукт - 7Artisans 55mm f/1.4 II ; Комментарии и отзывы 7Artisans 55mm f/1.4 II

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