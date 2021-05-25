Объектив 7Artisans 60mm f/2.8 II оценен в $180

Компания 7Artisans пополнила ассортимент объективов моделью 60mm f/2.8 II, которая предназначена для беззеркальных камер формата APS-C (байонеты Canon EOS-M, Fujifilm X, Nikon Z и Sony E) и системы Micro Four Thirds. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, бесшумным кольцом управления диафрагмой, фокусным расстоянием 60 мм, углом поля зрения 26,4°, диапазоном диафрагмы от f/2,8 до f/22, оптической схемой из 11 элементов в 8 группах, минимальной дистанцией для фокусировки 17,5 см, 9-лепестковой диафрагмой, резьбой для фильтра 49 мм, длиной 80,5 мм, диаметром 60 мм и массой 339 граммов. Объектив уже доступен для предварительного заказа по цене в 180 долларов.