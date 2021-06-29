Объектив Canon RF 14-35mm F4L IS USM

Компания Canon пополнила ассортимент полнокадровых объктивов для беззеркальных камер моделью Canon RF 14-35mm F4L IS USM, которая появится в продаже в августе по цене в 1700 долларов. Новинка характеризуется тихим приводом автофокуса, стабилизатором изображения с компенсацией до 5,5 ступени экспозиции, фокусным расстоянием 14-35 мм, углом поля зрения 114°-63°, конструкцией из 16 элементов в 12 группах, в том числе 3 асферическими элементами и 3 элементами UD, 9-лепестковой диафрагмой f/4,0-22, минимальной дистанцией для фокусировки 20 см, резьбой для светофильтра 77 мм, диаметром 84,1 мм, длиной 99,8 мм, массой 540 граммов, а также защитой от пыли и брызг.