Объектив Canon RF 50mm F/1.4 L VCM оценен в $1400

Компания Canon пополнила ассортимент портретных объективов моделью RF 50mm F/1.4 L VCM, которая среди прочего может похвастаться автофокусировкой на базе ультразвукового мотора (Nano USM) и мотора с звуковой катушкой (VCM) для быстрой, точной и бесшумной фокусировки. Новинка также характеризуется оптической конструкцией из 14 линз в 11 группах, включая один UD и два асферических элемента, покрытиями ASC, SSC и SWC, фтористым покрытием, минимальным расстоянием для фокусировки 40 см, максимальным увеличением 0.15x, минимальным эффектом «дыхания» фокуса, 11-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.4, кольцами управления фокусировкой и диафрагмой, защитой от пыли и влаги, длиной 99.3 мм, диаметром 76.5 мм, резьбой для светофильтра 67 мм и массой 580 граммов. Цена объектива составляет 1400 долларов.