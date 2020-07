Объектив Canon RF800mm F11 IS STM получил стабилизатор

Компания Canon пополнила ассортимент супертелеобъективов моделями RF600mm F11 IS STM и RF800mm F11 IS STM, которые оценены в 700 и 900 долларов соответственно. Новинки могут похвастаться стабилизацией изображения с эффективностью в пять и четыре ступеней экспозиции. Также японский производитель представил телеконвертеры RF Extender 1.4x и 2x, которые увеличивают фокусные расстояния в 1,4 и 2 раза соответственно. Помимо вышеупомянутых объективов, данные телеконверторы могут работать с представленным сегодня объективом RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM, но лишь в диапазоне от 300 мм. Цена конвертеров составляет 500 и 600 долларов соответственно. Старт продаж всех новинок запланирован на этот месяц.