Объектив Fujinon GF30mm F/3.5 R WR оценен в 140 тысяч рублей

Компания Fujifilm пополнила ассортимент широкоугольных объективов для среднеформатных беззеркальных камер моделью Fujinon GF30mm F/3.5 R WR, которая появится в продаже в конце июля по цене в 139 999 рублей. Новинка характеризуется защитой от атмосферных воздействий, пыли и влаги, быстрой и бесшумной автофокусировкой, оптической схемой из 13 элементов в 10 группах (два асферических и два низкодисперсионных элемента), разрешающей способностью 100 Мп, массой 510 г, длиной 99,4 мм, максимальным диаметром 84 мм, герметизацию в девяти точках и возможность использовать его при температуре до минус 10 °C.

Комментарии и отзывы Fujinon GF30mm F/3.5 R WR
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