Объектив Laowa 10mm f/2 Zero-D MFT оценен в $400

Компания Venus Optics пополнила ассортимент сверхширокоугольных объективов моделью Laowa 10mm f/2 Zero-D MFT, которая предназначена для камер системы Micro Four Thirds. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 10 мм (20 мм в 35-мм эквиваленте), 5-лепестковой диафрагмой в диапазоне от f/2,0 до f/22, конструкцией из 11 элементов в 7 группах, включая 3 элемента ED и 2 стеклянных асферических элемента, углом поля зрения 96°, минимальным расстоянием фокусировки 12 см, максимальным увеличением 0,15x, размером фильтра 46 мм, диаметром 53 мм, длиной 41 мм и массой 125 г. Объектив уже доступен для покупки по цене в 400 долларов.

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