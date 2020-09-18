Объектив Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D оценен в $550

Компания Venus Optics пополнила ассортимент сверхширокоугольных объективов полнокадровой моделью Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D, которая выйдет для камер с креплениями Sony E, Nikon Z, Canon RF, Leica M и L. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, фокусным расстоянием 14 мм, диафрагмой f/4-f/22, углом поля зрения 114°, оптической схемой из 13 элементов в 9 группах, минимальным расстоянием для фокусировки 0,27 м, максимальным увеличением 0,07x, 5-лепестковой диафрагмой, диаметром для фильтров 52 мм, диаметром 58 мм, длиной 59 мм и массой 228 г. Объектив уже доступен для предзаказа по цене в 549 долларов. Старт продаж ожидается до конца месяца.

Комментарии и отзывы Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D
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