Объектив Laowa 17mm f/1.8 оценен в 150 долларов

2019-10-21, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Laowa 17mm f/1.8; [71]
Компания Venus Optics начала принимать предзаказы на объектив Laowa 17mm f/1.8, предназначенный для камер системы Micro Four Thirds. Объектив появится в продаже в конце месяца по цене в 149 долларов. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, фокусным расстоянием 17 мм или эквивалентным 34 мм, углом поля зрения 65°, диафрагмой f/1,8-f/22, конструкцией из 9 элементов в 7 группах, 7-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием фокусировки в 0,15 м, максимальным увеличением 0,2x, диаметром фильтра 46 мм, диаметром 55 мм, длиной 51 мм и массой 172 г.


Комментарии и отзывы Laowa 17mm f/1.8
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