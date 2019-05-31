Объектив Laowa 17mm f/4 GFX Zero-D оценен в 1250 долларов

Сетевые источники поделились подробными характеристиками и ценой на объектив Laowa 17mm f/4 GFX Zero-D, который предназначен для среднеформатных камер Fujifilm GFX. Объектив характеризуется почти полностью скорректированными геометрическими искажениями, возможностью использовать фильтры с резьбовым креплением, ручной фокусировкой, фокусным расстоянием 17 мм (ЭФР 13,5 мм), углом поля зрения 113°, оптической схемой из 21 элементов в 14 группах с 2 асферическими элементами и 3 элементами ELD, максимальной диафрагмой f/4, пятилепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием фокусировки 20 см, посадочным размером фильтра 86 мм, диаметром 77,1 мм, длиной 124,5 мм и массой 829 г. Цена объектива составит 1250 евро.