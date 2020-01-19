Объектив Laowa 4mm f/2.8 появился в продаже

Компания Venus Optics дала старт продажам объектива Laowa 4mm f/2.8 для камер с креплениями Sony E, Fuji X и Canon EF-M. Объектив оценен в 200 долларов. Напомним, что этот объектив вышел еще в августе для камер системы Micro Four Thirds. Новинка характеризуется ЭФР 8 мм, углом поля зрения 210º, ручной фокусировкой, диафрагмой f/2,8-f/16, семилепестковой диафрагмой, оптической схемой из семь элементов в шести группах, минимальным расстоянием фокусировки 0,08 м, максимальным увеличением 1:9, диаметром 45,2 мм, длиной 25,5 мм и массой 135 г.