Объектив Laowa Argus II 35mm F/0.95 оценен в $910

Сетевые источники раскрыли характеристики объектива Laowa Argus 35mm F/0.95, который еще не был представлен официально. Перед нами мануальный объектив, предназначенный для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Sony E, Nikon Z, Canon RF. Новинка будет характеризоваться оптической конструкцией из 14 элементов в 9 группах, в том числе 1 асферическим элементом, 1 элементом с низкой дисперсией и 4 элементами с высоким коэффициентом преломления, диапазоном 15-лепестковой диафрагмы F/0.95-F/16, углом обзора 63.4°, минимальной дистанцией для фокусировки 50 см, максимальным увеличением 0.1x, диаметром для светофильтра 72 мм, габаритами 76,8:103 мм и массой 755 граммов. Ориентировочная цена грядущей новинки составляет 910 долларов.