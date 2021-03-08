Объектив Leica APO-Summicron-M 35mm f/2 ASPH оценен в $8200

Компания Leica Camera AG пополнила ассортимент объективов моделью APO-Summicron-M 35mm f/2 ASPH для камер Leica M. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 35 мм, конструкцией из 10 элементов в 5 группах, в том числе тремя асферическими элементами, углом поля зрения 62,5°, одиннадцатилепестковой диафрагмой f/2,0-f/16, минимальным расстоянием для фокусировки 30 см, максимальным увеличением 1:5,6, почти полной коррекцией хроматических искажений, резьбой для фильтра 39 мм, диаметром 53 мм, длиной 40,9 мм и массой 320 г. APO-Summicron-M 35mm f/2 ASPH уже доступен для покупки по цене в 8195 долларов.