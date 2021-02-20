Объектив Leica APO-Summicron-SL 28 f/2 ASPH оценен в $5195

Компания Leica пополнила ассортимент объективов моделью APO-Summicron-SL 28 f/2 ASPH, которая предназначена для камер Leica SL. Новинка характеризуется автоматической фокусировкой, фокусным расстоянием 28 мм, углом поля зрения 75,4°, диафрагмой f/2,0-f/22, конструкцией из 13 элементов в 10 группах, в том числе 3 асферическими элементами, минимальным расстоянием для фокусировки 24 см, максимальным увеличением 1:5, резьбой под фильтр 67 мм, диаметром 73 мм, длиной 102 мм, массой 700 г, защитой от пыли и брызг, комплектной блендой и совместимостью с камерами альянса L-Mount Alliance. Объектив уже доступен для покупки по цене в 5195 долларов.