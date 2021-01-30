Объектив Leica Noctilux-M 50 F/1.2 ASPH оценен в 1266500 рублей

Компания Leica собирается перевыпустить культовый объектив Noctilux-M 50 F/1.2 ASPH, который производился с 1966 по 1975 годы. Новинка сохранит оптические характеристики оригинала и сможет при этом похвастаться очень большой резкостью. Объектив характеризуется байонетом Leica M, относительным отверстием 1:1.2-1:16, фокусным расстоянием 50 мм, минимальной дистанцией фокусировки 1 метр, максимальным коэффициентом увеличения 1:17.7, конструкцией из 6 элементов в 4 группах, в том числе 2 асферическими элементами, 16-лепестковой диафрагмой, кольцом управления диафрагмой, ручной фокусировкой и диаметром для светофильтра 49 мм. Черная версия выйдет в количестве 1757 экземпляров, а серебристая – 100 штук. Первая будет стоить 590 750 рублей, а вторая – 1 266 500 рублей.