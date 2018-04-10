Объектив Leica Super-Vario-Elmar-SL 16–35/3.5–4.5 ASPH оценен в $5500

Компания Leica пополнила фотосистему Leica SL широкоугольным зум-объективом Super-Vario-Elmar-SL 16-35 / 3.5-4.5 ASPH, который имеет защищенную конструкцию и специальное покрытие фронтального элемента. Оптическая схема состоит в 18 элементов в 12 группах. При этом два элемента – асферические, а три выполнены из стекла с аномальной частичной дисперсией, что уменьшает хроматические аберрации. Также отмечается автофокусировка со специально разработанным шаговым двигателем, перемещающим один элемент. Продажи линзы стартуют 23 апреля по цене 5495 долларов.