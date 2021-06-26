Объектив Lensbaby Obscura 16mm оценен в $250

В популярном магазине B&H появился объектив Lensbaby Obscura 16mm, который предназначен для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Canon RF, Fujifilm X, Leica L, Micro Four Thirds, Nikon Z и Sony E. Главной особенностью новинки являются три варианта диафрагмы. Первый с диафрагмой f/90 получил фотолитографическое отверстие в тонком слое хрома на стеклянной 1,5 мм пластине. Второй вариант с апертурой f/45 получил 203 отверстия, а третий с диафрагмой с f/22 – одно центральное отверстие и 29 концентрических колец. В первом случае изображение резкое на расстоянии 5,1 см от камеры, во втором – с 30,5 см, а в третьем – с 60 см. Также отмечается антибликовое покрытием и масса 152 грамма. Цена объектива составляет 250 долларов.