Объектив M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO II оценен в $1000

Компания OM Digital Solutions пополнила ассортимент объективов системы Micro Four Thirds моделью M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO II. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 12–40 мм (24–80 мм в 35-мм эквиваленте), 7-лепестковой диафрагмой от f/2,8 до f/22, конструкцией из 14 элементов в 9 группах, в том числе одним асферическим, одним двухсторонним асферическим, двумя элементами ED, двумя HR, одним EDA и одним элементом HD, минимальной дистанцией для фокусировки 20 см, максимальным увеличением 0,3x, автофокусировкой с шаговым приводом, резьбой для светофильтра 62 мм, диаметром 70 мм, длиной 84,0 мм, массой 382 грамма, защитой от влаги и пыли согласно степени IP53 и фторсодержащим покрытием передней линзы. Объектив появится в продаже в начале марта по цене в 1000 долларов.

Комментарии и отзывы M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO II
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