Объектив Meike 85mm F/1.8 STM для Sony оценен в $200 Компания Meike пополнила ассортимент объективов моделью Meike 85mm F/1.8 STM для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Sony E. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 85 мм, оптической конструкцией из девяти элементов в шести группах, многослойным покрытием передних и задних элементов, шаговым двигателем автофокусировки (STM), 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.8, разъемом Micro USB, минимальным расстоянием для фокусировки 85 см, переключателем режимов фокусировки, диаметром светофильтров 67 мм, диаметром самого объектива 79.5 мм и массой 386 граммов. Цена объектива составляет 200 долларов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 11:37 . Продукт - Meike 85mm F/1.8 STM

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